شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتمنون الشفاء العاجل للفنان ياسر صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الفنان ياسر صادق يرقد فى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقى، إثر أزمة صحية ألمت به منذ أكثر من أسبوع دخل على إثرها غرفة العناية المركزة، ومنذ ذلك والدعاء له من الوسط الفنى والمسرحى بالتحديد لم يتوقف، فالجميع يكتب عبر السوشيال ميديا راجين الجميع بالدعاء له بالسلامة والشفاء، ومنهم الفنانة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور حسام عطا الأستاذ بأكاديمية الفنون ، والكاتب ايمن سلامة ، والفنانين محمد رضوان ، عزت زين ، لبنى ونس ، أيمن عزب ، ايميل شوقي ، المخرج عادل عبده ، مارتينا عادل ، خدوجة صبري ، عايدة غنيم ، محسن رزق ، شاذلي فرح ، حمزة العيلي ، يوسف إسماعيل ، نشوي حسن ، مفيد عاشور ، سيد جبر ، أحمد صادق ، والشاعران محمد بهجت وطارق علي ، والكاتبة فاطمة المعدول ، والمخرج الكبير خالد جلال ، المخرج الكبير سمير العصفوري والمخرج والكاتب د. أيمن عبد الرحمن، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والدكتور مدحت الكاشف والمخرج حسن الوزير، وآخرين.



اخر ما كتبه الفنان ياسر صادق عبر صفحته

كان الفنان ياسر صادق قد كتب عبر صفحته: بسم الله الرحمن الرحيم.. (وأيوب إذا نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين )، وكان الدكتور أشرف زكى قد طمأن الجمهور على الحالة الصحية للفنان ياسر صادق بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية، مشيرا في تصريح لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية تحسنت وخرج من العناية المركزة بعد أن قضى بها يوما نتيجة وجود مياه على الرئة.

الفنان ياسر صادق قبل وعكته الصحية كان يمارس عمله كمدير للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 وخرج المهرجان بمجهوده وعمله الدؤوب بأفضل شكل تحت رئاسة الفنان محمد رياض ، والفنان ياسر صادق ممثل ومخرج مسرحي قدم العديد من الاعمال في التليفزيون والسينما والمسرح ، تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985 و ترأس فريق التمثيل بالكلية ، وحصل علي جوائز عديدة بالمسرح الجامعي منها مخرج أول جامعة القاهرة و ممثل أول الجامعة ، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام 1985 عن دوره في مسرحية (لكع بن لكع) ، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والاخراج) وتخرج منه عام 1994 بتقدير جيد جداً ، والتحق لفترة بفرقة استديو الممثل مع الفنان محمد صبحي ، وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث وحالياً يشغل منصب وكيل وزارة الثقافة و رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.