شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان ليالى مسرح الصحراء الدولية بأدرار فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان ليالى مسرح الصحراء الدولية بأدرار فى الجزائر، برئاسة عقباوى الشيخ، تأجيل المهرجان الذى كان من المفترض إقامته فى الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع مهرجانات وزارة الثقافة والفنون بالجزائر، حيث إن شهر أكتوبر سيقام به مهرجان مسرحى دولى بالجزائر .

وكان عقباوى الشيخ قال خلال اجتماع رؤساء المهرجانات العربية الدولية الذي أقيم خلال فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: ننظم مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية بالجزائر، الفكرة الأساسية للمهرجان هى مسرحة فضاءات الصحراء، نبحث عن من يستعمل طبيعة الصحراء لأن بها ديكورات جاهزة، الدورة الأولى كانت العام الماضى بالرغم من أن الفكرة كانت منذ عشر سنوات، واستقبلنا أكثر من 16 دولة وكان شعار المهرجان "حوار"، كنا محظوظين إن محافظنا مؤمن بالمسرح، وفى الدورة الثانية سنكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.

وقال عقباوي الشيخ، إن مهرجان ليالي مسرح الصحراء في أدرار اختار تكريم سيدة المسرح العربي لمسيرتها الطويلة والحافلة على خشبة المسرح.

وُلدت سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة، وواجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال مسيرتها الفنية قبل أن تخوض بدايتها، فكان أهلها ضد رغبتها في التمثيل، وقاطعوها، ولكن إصرارها وحبها للمسرح جعلها واحدة من أيقونات المسرح العربي.