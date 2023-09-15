شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصطفى سليم للتأليف المسرحى فى دورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج والفنان مازن الغرباوى، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن قوام لجنة تحكيم مسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى للدورة الثامنة من المهرجان، والتى تحمل عنوان المسرح الشعرى .

وتتكون اللجنة من الكاتب والناقد المصري الدكتور سيد الإمام، وهو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراما والنقد المسرحي، ومن أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي أيضا الدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان ،وهو دكتور بكلية الآداب والعلوم الإجتماعية قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس ، ويشارك أيضاً في اللجنة الدكتورة سكينة مراد من الكويت ، وهي أستاذة قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلانى، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.