شهد برمدا تتحدث عن الحجاب.. و"تربية البنات حساسة"

ميرنا وليد - بيروت - فتحت الفنانة السورية شهد برمدا باب الأسئلة أمام المتابعين، وأتاحت لهم الفرصة للإجابة عن كل ما يدور في رأسهم.

وعن إحتمالية إرتدائها الحجاب، أكدت شهد أنها تفكر في الأمر ولكنها غير متأكدة من توقيته بعد.

وعن حملها بطفل ثاني، نفت الأمر، وقالت: "أكيد حابة جيب طفل ثاني وبحب يكون صبي.. بس كل شي من الله نعمة".

ونشرت شهد صورة طفلتها، وهلقت: "ما بحب أنشر صورها... هي صغيرة... وبكير كتير. تربية البنت حساسة.. خاصة بهاد الزمن ولهيك رح نكون متل خيالا... أنا وزوجي عانينا من الأشخاص المزيفين المتملقين اللي دخلوا حياتنا مصلحة".

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