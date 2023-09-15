بعد "أبو نسب" .. محمد عادل إمام يبدأ بتصوير "اللعب مع العيال"

ميرنا وليد - بيروت - في حين ينتظر الممثل المصري محمد عادل إمام عرض فيلمه أبو نسب قريباً في دور السينما، بدأ بتصوير فيلم سينمائي جديد مقرر عرضه في 2024 حسب المواسم او ربما في عيد الاضحى تحت عنوان "اللعب مع العيال" وهو يصوّر تحت ادارة المخرج شريف عرفة في اول تعاون سينمائي يجمع بين الاثنين.
يضم الفيلم عدد كبير من الممثلين بينهم بيومي فؤاد وباسم سمرة وويزو. العمل الذي يدور في اطار كوميدي يتم تصويره في عدد من المدن الساحلية بينها الغردقة ونويبع الى جانب القاهرة.
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