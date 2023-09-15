فن ومشاهير

لقطات طريفة لـ منة فضالي أمام برج إيفل في باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، صورًا طريفة من زيارتها لبرج إيفل في باريس.

منة ظهرت بإطلالة صيفية بسيطة، والتقطت عددًا من الصور أمام برج إيفل، ظهرت في بعضها بطريقة يتم اتباعها في التصوير تجعل الشخص يظهر كما لو كان ممسكا بالبرج، أو يحاول دفعه بيده، وعلقت "صباح الخير.. باريس".

منة فضالي أطلت على جمهورها في رمضان 2023 بمسلسلين، الأول "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، والثاني "سره الباتع" إخراج ، بطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، حسين فهمي ومجموعة كبيرة من النجوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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