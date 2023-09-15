عمرو أديب يعلق على ظهور محمد ثروت بصحبة نجله في حفل جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفن رسالة حب وإنسانية، وأثنى على ظهور المطرب الكبير محمد ثروت بصحبة نجله في حفل جدة الذي أقيم مساء الخميس على مسرح بنش مارك في المملكة العربية السعودية.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "بشوف محمد ثروت مع ابنه على المسرح في جدة بيغنوا سوا.. يا أخي الفن ده رسالة حب وإنسانية، وتخلي الناس تبقى في حتة تانية، هو ده الفن الجميل المحترم شكرا هيئة الترفيه، دايما مختلف دايما محترم، دموع ثروت عابرة للعالم العربي كله".

وظهر المخرج أحمد ثروت، مع والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله ضمن حفلات صيف جدة، وهو يغني أغنية "بنت أبويا" بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وقال أحمد عقب انتهاء الأغنية "بشكركم خلتوني أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، حبيت إن بعد ما كنت فاقد الحركة والنطق إني أول ما اتحرك أغني الأغنية دي".

وعلق ثروت "الحمد لله إنه رجعلي بالسلامة، بشكر ربنا لو سجدت العمر كله شكرا مش هكفيه".

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهوره على المسرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا "حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي". وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"

وفي بداية الحفل رحب المطرب الكبير محمد ثروت بالحضور، عقب انتهائه من أغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" والتي افتتح بها فقرته.

وقال ثروت في كلمته "مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، متعرفوش أنا سعيد أد إيه بلقائي بيكم، جمهور رائع ويسعدني ويشرفني إني التقي بيكم ويا رب أسعدكم، والشكر موصول بكل الحب والاحترام للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا اللقاء الجميل".

وقدم ثروت بعد كلمته أغنية "حلوين من يومنا والله" للموسيقار الكبير سيد مكاوي، وبعدها غنى "أنا لك على طول" للمطرب عبدالحليم حافظ.