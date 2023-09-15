فن ومشاهير

الأحد.. أسرار فنية عن محمود عبدالمغني لأول مرة في "واحد من الناس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، يوم الأحد 17 سبتمبر، في حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة، النجم محمود عبدالمغني، ليتحدث لأول مرة عن أسرار فنية وشخصية في حياته.

يحكي "عبدالمغني" خلال الحلقة التي تُعرض في العاشرة مساء، عن كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن وكيف بدأها، كما يحكي عن كواليس إصابته في إحدى عينيه أثناء تصوير أحد أفلامه.

يتحدث الفنان كذلك عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للطبخ وأمنية في أن يكون طباخًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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