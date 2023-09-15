قبل عرضه بساعات قليلة.. تفاصيل الحلقة الأولى لبرنامج "بيت مراد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة ON في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "بيت مراد".

يقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وتشهد الحلقة اختيار كتاب The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" ليكون أول الكتب التي سيتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".

برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك خبرات أكبر في الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة والنصف على قناة "ON".