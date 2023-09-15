ماذا قال الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة"، تفاعلا مع الجمهور، ما جعلها تتصدر تريند تويتر بعد ساعات من عرضها على منصة "شاهد".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "شاهدت آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت نهاية جدا رائعة للمسلسل نادرا أشاهد أعمال عربية بأفكار جديدة، والمشهد الأخير من المسلسل يفسر لنا كيف الشخص يتحول لأسوأ نسخة طول ما يتعرض للضغط النفسي من البيئة" ، "نهايته بتقول أنه فيه جزء تاني" ، "نهاية غير مفهومة بالمرة ولكن تمثيل جبار بمشاعر شابوه".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "الحلقتين الأخيرتين توقعت نهايتها أفضل من هذا السيناريو لأن كان ممل جدا" ، "عايز جزء تاني مليش دعوة" ، "أداء في قمه الإبداع ما حسينه إنه تمثيل والمسلسل روعة تعلقنا به وعشنا مع الأحداث طول الحلقة واحنا خايفين على آدم لتقتله أو تموت أنت.. منتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر".

وأيضا: "بص يا فهمي بقى تمثيلك طول الحلقات كوم والمشهد الأخير في المقابر كوم تاني ماستر سين بجد، لحظة تحول شخصيتك وإنت بتكلم الظابط بكل جبروت وبعدها بتكلم مامتك وصدمتك من رد فعلها.. اللي شاف الحلقة هيفهم قصدي بجد شابوه".

أحداث الحلقة الأخيرة سفاح الجيزة

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة عدة أحداث منها:

بدأت بحديث أم جابر مع فتاة تعاونها في المنزل عن خيبة أملها في جابر ابنها وبكائها على أحداث حياتها كلها. وحديث جابر مع حازم الضابط ويطلب منه أن يحضر أمه

بمفرده بالمكان الذي سيخبره عليه ويساومه بأن يحضر أمه مقابل أخذ ابنه المخطوف. وكشف زينة للضابط حقيقة يوسف صديق جابر.

وقيام جابر في فبراير 2013 بقتل صديقه يوسف بوضع السم داخل الكشري. وقتل زوجته عبلة في 2017 ، وحديث جابر مع الضابط والاتفاق بتسليمه أمه مقابل تسليمه ابنه. وعثور الشرطة على الجثث التي قام جابر بدفنها.

وذهاب حازم الضابط لوالدة جابر ويأخذها لمقابلة جابر. وحديث جابر مع أمه ويطلب منها الذهاب معه للهروب للخارج، وأم جابر تهاجمه على ما فعله.

وتبرأ أم جابر من ابنها ومن أفعاله، وجابر يهاجم أمه ويخبرها أنها السبب فيما هو فيه. وقتل جابر لأمه بالخطأ بعد تبادل النيران بينه وبين حازم الضابط. والقبض على جابر وإيداعه بمستشفى الأمراض النفسية.

تعليق أحمد فهمي بعد الحلقة الأخيرة

وعلق بطل العمل أحمد فهمي، على انتهاء عرض مسلسل "سفاح الجيزة" بعد الحلقة الأخيرة التي عرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونشر فهمي، صورة له من كواليس آخر حلقة، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع اللي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب، وكان نفسي ده يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين على العمل من أكبر واحد لأصغر واحد".

وأضاف: "جه الوقت اللي حابب أشكر فيه حضراتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل اللي عدى توقعاتي، شكرا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت أو حتى نقد إيجابي واتمنى أكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي غن شاء الله".

مسلسل "سفاح الجيزة" تأليف محمد صلاح العزب، ورشة الكتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، إخراج هادي الباجوري، بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة،

حنان يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وأحداث العمل مستوحاة من قصة حقيقية وتدور في 8 حلقات.