عودة أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، في القاهرة والإسكندرية، للاحتفاء بالسينما الألمانية والعربية، ويقدم برنامجًا أكثر تنوعًا على مستوى الأفلام المعروضة والحلقات النقاشية المتعلقة بالقضايا السينمائية المطروحة عالميا، بالإضافة للمحاضرات وورش العمل لعدد من الأسماء الهامة في صناعة السينما المصرية والألمانية.

يحتوي برنامج الأفلام على مجموعة متنوعة من الأفلام التي تبرز الموهبة والإبداع والتنوع في صناعة السينما بألمانيا والعالم العربي. كما يتضمن البرنامج إنتاجات ألمانية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقى وبين الروائي والتسجيلي والقصير.

يضم البرنامج ١٥ فيلما روائيا شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصلت على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة.

بالإضافة إلى عروض الأفلام، سيكون هناك ورش عمل تخصصية مع خبراء مصريين وألمان حول صناعة الأفلام وتوزيعها في ظل التوجهات والقضايا الحالية في صناعة السينما. كما يتيح أسبوع الأفلام الفرصة للجمهور لطرح أسئلتهم على صناع الأفلام في جلسات نقاشية مخصصة للجمهور.

وفي إطار أسبوع الأفلام سيفتتح في السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر معرض "همسات من أجل العودة" من تنسيق الفنانة نادية منير في جاليري تخشينة٢ بمعهد جوته القاهرة - وسط البلد. وسيكون المعرض متاحا للجمهور بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر حتى 18 أكتوبر 2023 يوميا من ١٠ صباحًا حتى ١٠ مساءً.