بالفيديو - عبد الرحمن رشدي يطرح جديده "ياما"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري عبد الرحمن رشدي اغنيته الجديدة ياما على يوتيوب، الاغنية بعد يوم على طرحها تخطت ال3 مليون مشاهدة وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع زجا، وتعد هذه الأغنية الثالثة لعبد الرحمن خلال هذا العام، حيث سبق وطرح أغنية "شفت مآسي" و"يا دنيا".



وتقول كلمات الاغنية

شفت فيكى يا دنيا ياما

ألف مُوقف ساب علامة

مهما كان يحصل لي دايما

كنت بلجأ للسكات

ياما قلبي عاش حاجات

خوف فُراق مٌر نهايات

بس كنت اديله وقته

انه يشبع مالعياط

ناس كانت حواليا راحت

لما بيا الدنيا ضاقت

وأما قومت الكل فجأة