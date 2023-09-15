ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية يسرا عن تمنياتها لزميلها ومواطنها أشرف مصيلحي بالشفاء العاجل كي يعود إلى بيته وحياته الطبيعية وذلك في منشور لها بموقع للتواصل الاجتماعي.

وكتبت يسرا:"ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك أشرف مصيلحي".

وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة مصيلحي ردت على التساؤلات حول حالة زوجها الصحية فكتبت :"لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن أشرف مصيلحي.. الحالة زي ما هي، والحمد لله على كل شئ، ربنا يشفيه ويعافيه"، مؤكدة أنّ "النقابة بتسأل طول الوقت، وكل أصدقائه الفنانين بيسألوا، والكل بيعرض خدماته والله العظيم".

ولم تشهد حالة مصيلحي تحسناً منذ 3 سنوات، وكانت زوجته صرّحت في وقت سابق بأن زوجها مصاب بنوع نادر وشرس من السرطان، وإنه في مرحلة علاجية تستلزم وجوده في منزله مستخدمًا جهاز تنفس صناعي،" وكشفت الصيفي ان حالة زوجها صعبة والطبيب يتابع حالته كل يوم والحالة لا تتحسن و لا يوجد علاج لحالته لا داخل مصر ولا حتى خارجها.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تدعو لـ أشرف مصيلحي :"ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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