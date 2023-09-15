ميشيل موروني يستعرض عضلاته ووشوم ظهره خلال عزفه على البيانو-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وثق النجم ميشيل موروني في مقطع فيديو صغير مهاراته في العزف على البيانو وكذلك استعرض في الوقت نفسه عضلاته المفتولة ووشومه المتعددة.

ولفت موروني الأنظار إلى وضعه سيكارة مشتعلة في فمه، جعلته يتعرض للانتقادات، وكذلك من قام بتصوير الفيديو قام بالتقاطه أيضاً من الخلف لإظهار وشومه الكبيرة التي امتدت من أسفل ظهره إلى كتفيه وهي عبارة عن أفعيين تلتفان بطريقة معينة ثم يتواجه رأساها على كل كتف.

إشارة إلى أن موروني اشتهر في البلدان العربية وكذلك في العالم عن دوره في فيلم 365 days، الذي عرض على إحدى المنصات، واحتوى مشاهد حميمة بشكل كبير.

وكان قد أذهل موروني متابعيه في وقت سابق بموهبة جديدة كشفها لهم وهي الغناء، وأدى موروني أغنية Another Day لـ بول مكارتني بأسلوب رائع، وفاجأ محبيه بأنه يتمتع بصوت جميل وقادر، وبموهبة أخرى غير عرض الأزياء والتمثيل. ​​​​​​​

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