بالصور- بلوك كاجوال مميز..سينتيا خليفة تقضي وقتاً رائع في باريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة على المتابعين من العاصة الفرنسية باريس بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بجمالها المعتاد بلوك كاجوال مميز فقد إرتدت كروب توب بلون النمر ذات أكمام قصيرة مع سروال باللون الاسود واسع، وتركت شعرها منسدلاص على كتفيها بالإضافة إلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكان سينتيا قد شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.

