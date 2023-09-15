بسبب إعصار دانيال.. فنان سورية تعلن فقدان ابن شقيقتها وأسرته في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة السورية مها المصري، فقدان نجل شقيقتها وأسرته في درنة بـ ليبيا، وطلبت من أي شخص يصل إلى أي معلومة عنهم يتواصل معها.

مها نشرت صورة لنجل شقيقتها وأولاده، وعلقت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في درنة، سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة، يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا".

وأضافت "اسمه فتح الله منصف بن طاهر.. يا رب يرجعوا بخير وسلامة".

وضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، وجلب معه رياحا عاصفة وأمطارا غزيرة وعواصف رعدية إلى المدن الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغمرت المياه العديد من المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الهامة الأخرى، وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا، حيث دمرت الفيضانات سدَين وتفاقم الوضع إلى كارثة أودت بحياة الآلاف.

مها المصري ممثلة سورية من أعمالها: الغيوم البيضاء، التائب، أزهار الشتاء، فرصة العمر، تخت شرقي، سلاسل ذهب.