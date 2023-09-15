بيومي فؤاد ولطفي لبيب وسامي مغاوري ضيوف شرف فيلم "عنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق فيلم "عنب" تصوير العمل، الذي انطلق قبل يومين في ستديو المغربي، واحتفلوا ببدء التصوير بتقطيع "التورتة" والتقاط الصور التذكارية.

الفيلم يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وبينهم: بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، محمود حافظ، حسام داغر، حاتم صلاح، محمد حسني، طاهر أبو ليلة، علوي الحسيني، علي عفت.

يشارك في بطولة الفيلم: أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.