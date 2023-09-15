عماد البهات: رحلت أمي روحية.. دعواتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رحلت اليوم الجمعة 15 سبتمبر، والدة المخرج عماد البهات، وأعلن الأخير الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب عماد "رحلت أمي روحية. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.. دعواتكم".

ولم يكشف عماد البهات عن موعد ومكان تشييع الجنازة، وكذلك موعد ومكان استقباله للعزاء.

جدير بالذكر أن أخر أعمال عماد البهات فيلم "صندوق الدنيا" والذي عُرض عام 2020، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله. ومن بين أفلامه فيلم "البلياتشو" بطولة فتحي عبدالوهاب والراحل هيثم أحمد زكي، والراحل أحمد راتب، وهيدي كرم، وعُرض عام 2007.