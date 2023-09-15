وفاة طارق سيد درويش حفيد "فنان الشعب".. وهذا موعد العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن محمد البحر درويش، حفيد "فنان الشعب" سيد درويش، وفاة شقيقه طارق، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر.

وكتب محمد "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي طارق درويش نسألكم الدعاء، البقاء لله تعالى وحده، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)، (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن محمد عن موعد ومكان العزاء، وكتب "يقام العزاء للمغفور له الحاج طارق درويش بمسجد الشرطة بالدراسة غدا السبت بعد صلاة المغرب".

جدير بالذكر أن مئوية رحيل خالد الذكر سيد درويش مرت قبل أيام، ويشهد شهر سبتمبر إقامة عدد من الحفلات إحياء لذكراه.