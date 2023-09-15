شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج عماد البهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج عماد البهات وفاة والدته ، اليوم الجمعة، وذلك عبر منشور على صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "رحلت أمى روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.. دعواتكم".

عماد البهات تتلمذ على يد المخرج يوسف شاهين وعمل مساعد مخرج فى عدد من أهم افلامه منها المهاجر 1994 والمصير 1997 وسكوت هنصور 2001، كما عمل كمساعد مخرج مع كل من المخرج داوود عبد السيد والمخرج يسرى نصر الله

بدأ عماد البهات بكتابة أول أعماله السينمائية بفيلم استغماية وقد شارك فى مهرجان قرطاج السينمائى فى تونس .ومن أهم أعماله أيضا "البلياتشو" و"صندوق الدنيا" .