شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية تشهدها عروس البحر المتوسط.. ثلاثة مهرجانات بالإسكندرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث تشهد ثلاث مهرجانات فنية خلال شهر واحد، فقد انطلق منذ أيام مهرجان المسرح العربى فى دورته الرابعة، والذى يقيمه المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويستمر حتي يوم 18 سبتمبر.

ومهرجان المسرح العربى هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدوانى، ويكرم بعض الفنانين وهم الفنان حسام داغر، هاجر الشرنوبى، كريم الحسينى، ويشارك بالمهرجان 16 عرضاً مسرحيا، وتحمل جائزة التمثيل اسم الفنانة وفاء عامر وهى الجائزة التى تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصرى.



ماجد الكدوانى

كما ستنطلق يوم 21 سبتمبر الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية الدولى المسرحى "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان، ويدير المهرجان الفنان إسلام وسوف، وتم تأسيسة عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.



احمد رزق

وتحمل الدورة 13 اسم النجم أحمد رزق ، ويقيم المهرجان سبع ورش فنية خلال فعالياته التى تستمر لمدة أسبوع، وهى ورشة أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء ويقدمها الموسيقار كريم عرفة من مصر ، وورشة "مصادر التمويل البديلة" يقدمها محمد عيسى من فلسطين، وورشة "الكوميديا البصرية" يقدمها Paolo Avataneo من إيطاليا، وورشة الحكي وحركة الذاكرة يقدمها Daniel Arbaczewski من بولندا، وورشة "التمثيل من ستانسلافسكي الى سترازبرج " يقدمها Mihaela Maria Mihut من الولايات المتحده الأمريكية،وورشة "الابتكار مع المهرج والدمى " ويقدمها Dr.Richard Talbot من إنجلترا، وورشة " الارتجال واستكشاف الحرية الصوتية " ويقدمها Monica Dudarov Hunken من الولايات المتحدة الأمريكية.



الاسكندرية السينمائى

أما المهرجان الثالث والأخير هو مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط ، في دورته 39 ، برئاسة الناقد الأمير أباظة ، والذي يقام في الفترة من 3 وحتي 8 أكتوبر ، ويكرم المهرجان بعض الفنانين خلال الدورة 39 ومنهم النجم خالد زكي ، تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون ، كما سيتم تكريم النجمة حنان مطاوع ، وسيقدم النجم جمال سليمان ماستر كلاس للتمثيل خلال فعاليات المهرجان.