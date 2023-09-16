حالاً بدون خجل .. جورجينا تفضح المستور وتكشف أسرار غرفة النوم الخاصة بها مع النجم كريستيانو رونالدو .. هذا ما نفعله سوياً كل يوم بالسر و دون أن يعلم أحد !

الرياض - ياسمين التهامي - الجمعة 08 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - يبدو أنّ عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز قد قرّرت أن تفضح حياتها الجنسية مع اللّاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ستكشف أسرارًا للمرة الأولى عنهما.

صرحت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، عن موعد إصدار فيلم وثائقي واقعي يتناول حياتها المهنية والخاصة مع كريستيانو رونالدو.

و نشرت جورجينا عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تاريخ بث الوثائقي والمقرر في 27 يناير.

ظهرت جورجينا لمدة 27 ثانية وقالت: «كثيرون يعرفون اسمي لكن قلة من الناس يعرفون من أنا».

​​​ومن المقرر أن يكون الوثائقي من 6 حلقات.

وعن ظهور رونالدو في الفيلم، قال ألفارو دياز: «كريستيانو رونالدو سيظهر في الفيلم لكنه سيكون ليكمل رؤية من هي جورجينا وعلاقتها بوالد أطفالها. التركيز بشكل كبير سيكون على حياة جورجينا ونجاحها كسيدة أعمال».

وسيتناول الوثائقي أحداث اللقاء الأول بين جورجينا ورونالدو، والتي تقول في إحدى اللقطات: «اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كان خميساً في الصيف، حيث كنت أغادر عملي عندما كان هناك رجل وسيم يبلغ طوله مترين تقريباً».