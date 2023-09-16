قبل عرض فيلم تايلور سويفت.. شركة عالمية تبيع أسهماً بـ325 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جمعت شركة AMC Entertainment Holdings نحو 325.5 مليون دولار من خلال طرح 40 مليون سهم إضافي في السوق، في خطوة قالت إنها ستعالج الأزمة المالية مع انتعاش صناعة السينما.

قالت الشركة التي تُشغل سلسلة دور سينما في بيان، إن الطرح الذي بدأ في 6 سبتمبر، شهد بيع الأسهم بمتوسط سعر 8.14 دولار للسهم. تعاني الشركة الخاسرة من ضعف مبيعات شباك التذاكر منذ أن دمرت جائحة كورونا صناعة السينما.

قال آدم آرون الرئيس التنفيذي لـ AMC في البيان: “جمع أكثر من 325 مليون دولار من إجمالي العوائد عزز قدرتنا على البقاء ومن ثم الازدهار”.

لم يحظ بيع الأسهم بشعبية لدى مستثمري AMC بسبب تراجع ربحية السهم، الذي انخفض 80% تقريباً هذا العام. وقال آرون إن الشركة أصبحت الآن في وضع أفضل للاستفادة من انتعاش الصناعة. وتتوقع الشركة أن تحصل على دفعة خاصة من عرض فيلم The Eras Tour (جولة العصور) الذي يوثق حفلات تايلور سويفت الموسيقية في أكتوبر.

قالت شركة Leawood، ومقرها كانساس، إن بيع الأسهم سيساعد أيضاً AMC على التغلب على الإضرابات المستمرة للكتاب والممثلين في هوليوود. فيما قال آرون إن “ضخ رأس المال هذا يوفر لنا المرونة لمساعدتنا في الإبحار بالمياه المقبلة، ومواصلة تقديم سحر الأفلام لجمهورنا”.