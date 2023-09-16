في سلسلة مزادات.. مبيعات مقتنيات فريدي ميركوري تصل إلى رقم خيالي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت دار “سوذبيز” الجمعة بأن قيمة مبيعات آلاف القطع من مقتنيات النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري ضمن سلسلة من المزادات، وصلت إلى 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 49,5 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لمجموعة من هذا النوع.

وأوضحت دار المزادات، في بيان، أنّ كل القطع التي يزيد عددها عن 1400 بيعت، مع أكثر من 41800 عرض قدّمه المزايدون، بينها 27100 سُجّلت عبر الإنترنت، وفق وكالة فرانس برس.

وبيع نحو 99 في المئة من القطع بأرقام أعلى من أسعارها التقديرية المرتفعة أصلاً، على عكس قطع أساسية في هذه المزادات، منها بيانو فريدي ميركوري الذي استخدمه في تأليف مختلف أعماله تقريباً انطلاقاً من أغنية “بوهيميين رابسودي”.

وبيعت هذه الآلة الموسيقية من نوع “ياماها” لقاء 1,742 مليون جنيه إسترليني (2,18 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لبيانو يملكه مؤلف موسيقي، بحسب “سوذبيز”. وكان السعر التقديري للبيانو يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني (2,47 إلى 3,75 مليون دولار).

والمزايدون المشاركون في سلسلة المزادات هذه كانوا من 76 دولة في أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، بينما ينتمي المشترون إلى 50 دولة.

ومن بين أبرز ما بيع أيضاً، مخطوطة أغنية “بوهيميين رابسودي” مقابل 1,3 مليون جنيه إسترليني (1,72 مليون دولار).

إلى ذلك، بيعت لقاء 317 ألف جنيه استرليني (نحو 397 ألف دولار) مخطوطتان إحداهما لأغنية “وي آر ذي تشامبينز” والأخرى لـ”دونت ستَب مي ناو”.

ومن بين قطع الملابس الكثيرة التي طُرحت، بيع التاج والرداء اللذان وضعهما المغني خلال جولة “كوين” المعنونة “مادجيك تور” سنة 1986، لقاء 635 ألف جنيه إسترليني ( 793,27ألف دولار)، متخطيتين السعر التقديري الذي كان محدداً لهما بنحو عشر مرات.

وبيع المشط الذي كان يستخدمه المغني لشاربه لقاء 152 ألف جنيه إسترليني (188,72 ألف دولار)، بينما كان سعره التقديري يبلغ 400 جنيه إسترليني.

وتولّت ماري أوستن، صديقة فريدي ميركوري التي كانت خطيبته وحددها وريثة له، طرح المجموعة بأكملها للبيع.

وقبل طرح هذه المقتنيات في المزاد، أقيم لها معرض مجاني استمر شهراً في مقر “سوذبيز” في لندن، بلغ عدد زواره نحو 140 ألفاً، يضاف إليهم 10 آلاف آخرين زاروا معارض أُقيمت في نيويورك أو لوس أنجليس أو هونغ كونغ، بحسب “سوذبيز”.

ويخصص قسم من ريع المزاد لمؤسستَي “ميركوري فينيكس تراست” “إلتون جون إيدز فاونديشن” اللتين تسعيان إلى مكافحة الإيدز الذي كان ميركوري مصاباً به عندما توفي عام 1991 عن 45 سنة.