“أحبك بكل ذرة في كياني”.. جاستن بيبر يحتفل بالذكرى الخامسة لزواجه من هايلي بيبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم جاستن بيبر بالذكرى السنوية الخامسة لزواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر، في منشورٍ شاركه عبر صفحته الرسمية على انستغرام، معبراً خلاله عن حبه الشديد لزوجته.

ونشر جاستن عبر انستغرام مجموعة صور رومانسية جمعته بهايلي، وعلّق عليها قائلاً: “إلى الأغلى يا أحبابي. 5 سنوات. لقد أسرت قلبي”.

وأكمل: “أعلم من أعماق روحي وحتى عظامي أن هذه الرحلة معك سوف تتجاوز توقعاتنا الجامحة. لذلك دعينا نستمر في الحلم.

وختم كلامه قائلاً: “تحياتي إلى الأبد. أحبك بكل ذرة في كياني”.