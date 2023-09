نجمة My Unorthodox Life تكشف: لقد أرضعت أخي بطلب من أمي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترفت نجمة مسلسل My Unorthodox Life، الذي يعرض على نتفليكس، جوليا هارت، بأنها أرضعت شقيقها رضاعة طبيعية بناء على طلب والدتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأدلت السيدة البالغة من العمر 52 عامًا بهذا الكشف الصادم لأماندا هيرش خلال الحلقة الأخيرة من برنامج ” Not Skinny but Not Fat”.

جوليا، التي أمضت الأربعين عامًا الأولى من حياتها وهي تعيش كجزء من مجتمع الحريديم – وهي مجموعة متشددة داخل اليهودية الأرثوذكسية – في نيويورك، هي الأكبر بين سبعة أشقاء.

وللتوضيح أكثر حول الموقف، كشفت جوليا أن هناك فجوة عمرية بينها وبين أقرب أشقائها تبلغ عشر سنوات.

وأوضحت أنها كانت قد أنجبت لتوها ابنتها باتشيفا، البالغة من العمر الآن 30 عامًا الآن، عندما طلبت منها والدتها إرضاع شقيقها الأصغر شلومو، البالغ من العمر الآن 29 عامًا، والذي يصغرها بـ 23 عامًا.

وقالت مصممة الأزياء: “قالت والدتي: “أوه، أنت ترضعين ابنتك بالفعل، خذي هذا أيضًا.””

وتابعت: “وهكذا انتهى بي الأمر برعاية أخي وابنتي. “

ومع ذلك، بدت رائدة الأعمال غير منزعجة نسبيًا، حيث قالت: “عد إلى بضع مئات من السنين، كان لدى الجميع مرضعة، أليس كذلك؟”.

وردت أماندا قائلة: “نحن لا نتحدث عن مائة عام مضت”.