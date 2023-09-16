صوفيا فيرغارا تعود بمسلسل “غريزيلدا”.. وهذه تفاصيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على أحرّ من الجمر تنتظر الجماهير، من مختلف بلدان العالم، عودة نجمتهم المحبوبة صوفيا فيرغارا للظهور على الشاشة، بعد غياب ليس بقصير.

ومن المنتظر أن تطل فيرغارا على جمهورها بمسلسل «نتفليكس» المحدود الجديد «غريزيلدا»، الذي تقدم فيه النجمة العالمية شخصية «غريزيلدا بلانكو»، وهي سيدة كولومبية، عرفت في ما مضى بـ«الأرملة السوداء»، و«العرابة»، و«ملكة الاتجار بالمخدرات»، وعملت على تأسيس منظمات إجرامية في سبعينيات القرن الماضي، وقد أشارت بعض التقارير الرسمية إلى أن «غريزيلدا» كانت مسؤولة عن أكثر من 200 جريمة قتل، تمت خلال عمليات نقل المواد المخدرة من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويحكي المسلسل قصة حياة «غريزيلدا»، التي اشتهرت بذكائها وطموحها، كما أنها كانت أماً متفانية، لكنها بذات الوقت أنشأت واحدة من أخطر العصابات، وأكثرها ربحاً في التاريخ الحديث.

وعرف عن «بلانكو» تمتعها بكاريزما خاصة، منحتها قوةً وسحراً ووحشية لا يمكن وصفها، ومع كل تلك الصفات التي التصقت بها فإنها كانت قادرة على تأدية دورها في الحياة كأم دون أية مشاكل.

ويقول إريك نيومان، أحد مؤلفي المسلسل، في تصريحات نقلتها «نتفليكس»، إن هذا العمل شكل التحدي الأكبر لصوفيا، خاصة أنها تقدم الجانب المظلم جداً، المليء بالوحشية من حياة «غريزيلدا» وقد أتقنته بكل مهارة.

ويشير إلى بعض الخصائص المشتركة بين شخصية فيرغارا الحقيقية، والشخصية الإجرامية التي تظهر بها، فصوفيا سيدة كولومبية أيضاً، وهي أم جاءت إلى الولايات المتحدة، ونجحت في إنشاء إمبراطورية خاصة بها، مؤكداً بذات الوقت إيمانه المطلق بنجاح صوفيا، وتألقها في هذا الدور.

وأضاف: «شغف صوفيا الكبير بتقديم قصة (غريزيلدا)، كان الدافع الأساسي وراء هذا العمل. أعتقد أن صوفيا ستدهش الجمهور»، علماً بأن هذا العمل يبعد النجمة العالمية عن أدوار الكوميديا التي اشتهرت بها، ويظهرها مرعبة للجميع.

ويكشف مخرج العمل، أندرياس بياز، عن أبرز صفات «غريزيلدا»، التي تؤدي دورها الممثلة العالمية صوفيا فيرغارا، فيقول إنها امرأة صاحبة شخصية ظالمة، عرفت بقمع الآخرين، وأثارت الرعب في نفوس من عرفها أو كان في الدائرة المحيطة بها وكل من حولها، خاصة أنها اقتحمت عالماً يسيطر عليه الرجال؛ فكان لا بد لها من إظهار قسوتها بدرجاتها القصوى، مشيراً بذات الوقت إلى أن صوفيا جسدت هذه الشخصية بمهارة فائقة، واستطاعت التعبير عن كل التناقضات التي حملتها تلك المرأة.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل في ست حلقات، حصرياً عبر منصة نتفليكس، في شهر يناير من عام 2024، وهو من بطولة: صوفيا فيرغارا (غريزيلدا بلانكو)، ويشاركها كل من: ألبرتو جويرا الذي يؤدي دور (داريو سبولفيدا)، وأيضاً كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، وكذلك مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، ومعهم جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، وفانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).