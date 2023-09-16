تايلور سويفت تفقد ألماسة خاتمها في حفل MTV

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل جوائز “إم تي في” الموسيقية، التي يطلق عليها “في إم أيه” لهذا العام، الكثير من الأحداث الممتعة، واللقطات العفوية للنجوم الحاضرين، لكن يمكن القول بأن النجمة الأميركية تايلور سويفت نالت لقب أطرف رد فعل (رياكشن)، عندما تم التقاط تعابير وجهها، بعدما أضاعت ألماسة خاتمها الرائع، الذي كانت ترتديه في يدها اليسرى.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر النجمة المحبوبة، وقد بدت عليها آثار القلق والتوتر، وتتحدث إلى أحد الحراس الموجودين، بينما تشير إلى خاتمها، ليبدأ بعدها كل من حولها بالبحث على الأرض باستخدام مصابيح كهربائية.

وكانت نجمة البوب قد حضرت الحفل، الذي خرجت منه حاملةً تسع جوائز، بفستانٍ أسود من “فيرساتشي”، تميز بقصته غير المتماثلة، وبفتحةٍ من عند الساق، وظهرٍ مفتوح.

ونسقت المغنية إطلالتها مع مجموعة متنوعة من المجوهرات، بما في ذلك خاتم من العقيق والألماس، ذو إطارٍ مصنوعٍ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، من دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة “فان كليف أند آربلز”، يبلغ سعره 12 ألف دولار.

وهو الخاتم الذي كان موضوع البحث، حتى إن سويفت شوهدت وهي تنحني لتتفقد الأرضية على أمل العثور على الحجر الثمين.

ومن اللافت أنه عندما اعتلت سويفت المسرح، لتسلم جائزة أفضل فيديو لهذا العام عن أغنيتها المنفردة “Anti-Hero “، كان الخاتم غائباً بشكل ملحوظ عن يدها اليسرى.

ويقول صائغ المجوهرات جوزيف سعيديان وأولاده، إن الخاتم “سوف يتم إصلاحه بسهولة وسرعة”، مضيفاً: “أنهم فخورون بأن أحد خواتمهم سيكون الآن مرتبطاً بفنانة أسطورية، وليلة تاريخية”.

ولم يكن هذا الخاتم القطعة الباهظة الثمن الوحيدة التي ارتدتها النجمة الشهيرة في ليلة تتويجها بأكثر من جائزة، إذ وضعت سويفت طبقات من القلائد الذهبية والفضية، بما في ذلك ما يبدو أنه سلسلة عتيقة، مصدرها أيضاً “فان كليف أند آربلز”، يبلغ سعرها 65 ألف دولار، بالإضافة إلى قلادة من الألماس من مجوهرات “أنيتا كو”، سعرها قرابة الـ32 ألف دولار.

وكذلك ارتدت سويفت زوجاً من الأقراط المرصعة بالألماس من توقيع “ماريا تاش”، يبلغ سعره 21 ألف دولار، وزينت أذنها اليسرى بسوار أذن من الألماس، من “أنيتا كو”، يبلغ سعره 3850 دولاراً.

الجدير ذكره أن النجمة الأميركية دخلت حفل الجوائز، الذي أقيم في مركز برودنشال في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بأكبر عدد من الترشيحات، وخرجت بتسع جوائز، بما في ذلك: فنانة العام، وأفضل بوب، وأغنية العام، وفيديو العام. ما جعلها ثاني أكثر فنانة حائزة جوائز في تاريخ الحفل، كما كانت هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي تحصل فيها على الجائزة الكبرى لهذه الليلة، بعد أن فازت بجائزة فيديو العام سابقاً عن أغنية “All Too Well”.