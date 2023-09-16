جاريد ليتو يكشف أنه تاجر مخدرات وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أجرى الفنان العالمي جاريد ليتو محادثة صادقة حول الإدمان وتعاطي المخدرات في مقابلة جديدة، ووصف الفنان والممثل البالغ من العمر 51 عامًا، نفسه بأنه "متعاطي مخدرات محترف"، كما شرح السبب الذي ساعده على التوقف عن التعاطي، وأوضح جاريد أنه نشأ في بيئة تتواجد فيها المخدرات.



وقال: "أعني أنني كنت أعرف ما هي رائحة الحشيش، كما تعلمون، عندما كنت طفلاً صغيرًا جدًا. أعني أنني أتذكر المشي بجوار بعض الأشجار بعض الشجيرات أو شيء من هذا القبيل عندما كنت طفلاً صغيرًا جدًا. ربما، لا أعرف، في الصف الرابع أو شيء من هذا القبيل وأقول للأطفال الآخرين، أوه، شخص ما يدخن الحشيش هناك. كانوا يقولون، ما هو الحشيش؟".

وتابع قائلا: “كنت دائما مهتما بذلك. لقد كنت دائما مهتما بالمخدرات. لقد كنت دائمًا مهتمًا بالتجربة. لقد كنت مهتمًا بالمخاطرة، نعم. أعتقد أن هذا ربما يكون أمرًا شائعًا بالنسبة للأشخاص الذين يحبون التجربة أو الاستكشاف".

واعترف الممثل بأن الإدمان يمثل خطرًا، قائلاً إنه بالنسبة له "لقد أخذته في جولة، ثم أخذني في جولة بالتأكيد".

ولكن ما الذي دفعه إلى التوقف؟ فأضاف: "لقد حظيت بلحظة من الوضوح، هذا ما يسمونه. وعلمت أنني أريد أن أحقق أشياءً في حياتي كنت فخوراً بها. وأوضح أن القيام بشيء مميز في حياتي. لقد حظيت بلحظة من الوضوح. لقد أدركت أن هناك طريقين يمكنني اتباعهما في الحياة".

وتابع قائلاً: "لقد سلكت هذا الطريق. كان لدي أصدقاء مقربون جدًا لم يفعلوا ذلك، ولم يعودوا هنا بعد الآن. كثير". كما اعترف جاريد أيضًا بأنه تاجر بالمخدرات.