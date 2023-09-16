بالصورة- من داخل الجيم ..وسام حنا يستعرض رشاقته بلوك رياضي

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل اللبناني وسام حنا على الجمهور من داخل غرفة تغيير الملابس في الصالة الرياضية، بصورة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وإستعرض وسام رشاقة جسمه، ومن المعروف أنه يثابر على ممارسة الرياضة ويتمتع بجسم صحي.



وكان نشر وسام حنا سابقاً صورة له من احد الفنادق في بودروم التركية، حيث يبدو انه يقضي اجازة صيفية، ويظهر في الصورة بلباس يذكر بالأقمشة الافريقية، وعلق وسام على الصورة موجهاً نصيحة الى متابعيه جاء فيها: "هناك مثل افريقي يقول : لا تُخبر التمساح بأنه قبيح قبل أنّ تعبر النهر ولكن انا أعتقد بأنّ الاحسن ألا تُخبره بقبحِه ابدا ، فالأيام دوارة ، و ربما تحتاج الى العبور مرة أخرى".

هذه الاطلالة اثارت اعجاب المتابعين، الذين تغزلوا بجمال وموهبة وسام، ومنهم من وافقه الرأي.



