بالفيديو- في ذكرى زواجهما العاشرة.. محمد نور يعايد زوجته بحب ورومانسية لا توصف

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري محمد نور بعيد زواجه بفيديو نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر فيه إلى جانب زوجته في العدبد من الذكرايات معلقاً على المنشور بكلمات من الحب والرومنسية بالقول: "ذكرى عاشرة سعيدة يا حبي! لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناني وسعادتي لأنني أمضيت السنوات الماضية بجانبكم.

رحلتنا معًا لم تكن أقل من مذهلة، لقد ملأت حياتي بالحب والضحك والسعادة التي لا نهاية لها. لقد كان لطفك وقوتك ودعمك الذي لا يتزعزع أساس زواجنا الجميل. من خلال الصعود والهبوط، كبرنا معًا، وخلقنا عددًا لا يحصى من الذكريات العزيزة على طول الطريق. كل يوم تلهمني بذكائك وروحك الجميلة. لقد جعلني حبك شخصًا أفضل، وأنا ممتن إلى الأبد للحب والنور الذي تجلبه إلى حياتي. قلبي يفيض بالحب لك. أنت الشخص الذي أريد أن أشاركه كل لحظة.

شكرًا لكونك شريكي وأفضل صديق لي وحب حياتي. إليكم السنوات العشر الماضية المذهلة وللسنوات العديدة الأخرى التي تنتظرنا. لا أستطيع الانتظار لمواصلة رحلتنا معًا، وخلق المزيد من الذكريات التي لا تنسى وتجربة متعة الحياة جنبًا إلى جنب".

