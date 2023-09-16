ما سر رشاقة سلمى حايك؟؟ إليكم ما صرحت به

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية سلمى حايك أسرار رشاقتها البدنية، وأرجعت الممثلة البالغة من العمر 57 عامًا الفضل في ممارسة التأمل إلى التمارين المكثفة كمفتاح للبقاء شابة، وقالت: "ناس تقول أن المفتاح هو ممارسة الرياضة، أما أنا فأعتقد أنه تأمل".
وتابعت: "عليك أن تجد طريقك. واعترفت بأن ممارسة الرياضة أمر صعب بالنسبة لي. من الصعب حقًا أن يكون لديك الانضباط للقيام بذلك. لكن التأمل هو بمثابة نزهة في الحديقة، لأنه شكلي الخاص منه".
وأضافت حايك أنها تمارس الروتين كل يوم وتأخذ وقتا للجلوس لحظة مع نفسها.
وأوضحت حايك أنها وصلت إلى حد روتين التأمل حيث تشعر بالطاقة "تتراقص" عبر جسدها، وتابعت: "في بعض الأحيان، عندما أفعل ذلك، يقول لي الناس عندما أخرج من الغرفة: يا إلهي، أنت تبدو في العشرين من عمرك".
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