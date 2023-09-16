بالصور- مثل ملكة فرعونية.. يارا السكري تتربع على عرش الجمال بتاج على رأسها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بجمالها وملامحها المصرية التي بدت وكأنها ملكة من زمن الفراعنة في اخر صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها من أمام الأهرامات وعلى راسها تاج لامع كما وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أطلت يارا السكري على المتابعين، وظهرت بصور جديدة وهي تستمتع بوقتها مع كلبها، وارتدت فستاناً أبيض متوسط الطول، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً جميلاً، كما وظهر كلبها مرتدياً نظارة شمسية.

وتفاعل المتابعون مع صورها، وعبروا عن إعجابهم بها، وتداولوها على صفحاتهم الخاصة.

