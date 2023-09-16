بالصور- خالد يوسف و زينة والعوضي وحسين فهمي بالمؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية .

وكشف يوسف بالمؤتمر الصحفي عن العديد من النجوم الذين انضموا لفريق عمل الفيلم وهم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنان حسين فهمي، الفنان محمود حافظ، الفنانة زينة، ومدير التصوير سامح سليم إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

وحرص فريق عمل فيلم "الإسكندراني" على التقاط عدد من الصور التذكارية، وتقطيع التورتة احتفالا ببدء التصوير.

وأعلن "خالد يوسف" مطلع شهر سبتمبر الجاري عن تعاقده على فيلم "الإسكندراني" من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز.