بيومي فؤاد يقدم دور تاجر سمك بفيلم "الإسكندراني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير-محمود عبد الناصر:

يواصل الفنان بيومي فؤاد، اليوم الجمعة، تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة وهو فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال بيومي، خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني": "أجسد في الفيلم شخصية علي الإسكندراني وهو تاجر سمك كبير في إسكندرية وراجل من الرجالة المتأصلة ويفعل الخير دائما".

وكان المخرج خالد يوسف، كشف تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "الإسكندراني" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب خالد يوسف: "اتربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته، ويبدو أن القدر قد استجاب لأمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترى النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته، سيناريو فيلم الإسكندراني وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه".

وأضاف: "الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز وفريق العمل، وإشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.