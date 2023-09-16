حفيدة الفنانة كاريمان تكشف عن آخر صورة لها بالحجاب : "إلى لقاء ونكمل حديثنا سوا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت "مروة شيرين" حفيدة الفنانة الراحلة كاريمان على نعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

ونشرت "مروة" آخر صورة لجدتها وأرفقتها برسالة مؤثرة قائلة: "إلى جدتي الجميلة، الأم العظيمة، الحماة الصديقة، الأخت الحنونة، العمة والخالة الطيبة والبنت البارة، العالم أصبح خالي وفقد إنسان جميل لكن إن شاء الله وجود حاليًا في مكان أجمل بكثير، شكرًا على كل شئ وجودك كان ضهر وسند لينا، إلى لقاء آخر ونكمل حديثنا سوا".

وأعلن نجل الفنانة كاريمان وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا".

وأقيم العزاء مساء أمس الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد من الأهل والمقربين من الفنانة الراحلة والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

كاريمان محمد سليم رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، وهي إحدى نجمات الزمن الجميل، شاركت ببطولة أعمال هامة من بينها: فيلم "بنات اليوم" مع العندليب عبد الحليم حافظ، وفيلم :مراتي مدير عام" مع الفنانة الراحلة شادية، وفيلم "الحموات الفاتنات" مع الفنان كمال الشناوي، وفيلم سكر هانم، وغيرها.