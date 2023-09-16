"بداية غير موفقة".. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي بطولة السوبر الأفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالطائف.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على حسابه الرسمي بموقع "X" قائلًا: "بداية غير موفقة للأهلي، كنا نود تهنئة اتحاد العاصمة لولا ما رأيناه من تصرفات بعيدة عن الروح الرياضية".

وكشف "الحلفاوي" عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي قبل بداية المباراة بدقائق واصفًا التشكيل بـ "تمام"، ولاقى رأيه اعجاب متابعيه.

كما علق "الحلفاوي" مؤخرًا على أنباء انتقال قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي قائلًا: "المصريين نفسهم صلاح يستمر في ليفربول وفي كتابة تاريخ وتحطيم أرقام والسعي للكرة الذهبية ولو عاوز ينتقل يبقى لإحدى الدوريات الخمس الكبرى، عمومًا هو الأدرى بظروفه ومصلحته ونتمني له التوفيق أيًا كان مساره".

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2021 ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.