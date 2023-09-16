ميريهان حسين على البحر و راندا البحيري في العمرة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، أمام برج إيفل بفرنسا مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير فرنسا".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك يومًا سعيدًا مليئًا بالمشاعر الطيبة".

أروى

ظهرت الفنانة أروى، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من الأوقات الحلوة اللي قضيتها في الصيف..

أنا ونورتي جنينا على الآخر لانه انا بعلم بنتي تعمل كل شيء تحبه مهما كان غريب و مجنون طالما ما يؤذيها او يؤذي الاخرين".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تمازح ابنتها ريتاج.

حكيم

نشر الفنان الحكيم صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكشف خلالها عن طرح أغنية جديد بعنوان "واحد بس".

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تؤدي مناسك العمرة.

ميريهان حسين

تستمتع الفنانة ميريهان حسين بعطلتها الصيفية ونشرت صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة صيفية مع إحدى الصديقات.