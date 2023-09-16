كندة علوش في العرض العالمي لفيلم "الأتوبيس الأصفر" من تورنتو السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة كندة علوش صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلمه "Yellow Bus" ضمن مسابقة "Discovery" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وعلقت كندة على صورها قائلة: "على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي"، ولاقت الصور والتعليق إعجاب وتهنئة متابعيها منهم الفنان ظافر العابدين قائلًا: مبروك"، و الإعلامية ريا أبي راشد: "الجميلة والموهوبة كندة علوش".

وتم تصوير الفيلم في مدينة أبو ظبي ويعد الفيلم بمثابة أول تجربة إخراجية لأول عمل روائي طويل للمخرجة ويندي بيدنارز وهي أحد أعضاء جامعة نيويورك في أبو ظبي ومن إنتاج المنتجة الأردنية ناديا عليوات.

وأشار موقع "Variety" لمجموعة مختارة من الأفلام السينمائية المعروضة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ 48 هذا العام والذي يقام في الفترة من 7-17 سبتمبر الجاري وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم منها فيلم "Yellow Bus".

وأوضح تقرير "Variety" أن مخرجة الفيلم نجحت في جمع توليفة خاصة من الممثلين وأبرزهم كندة علوش والتي عرض لها مؤخرًا فيلم السيرة الذاتية "The Swimmers" عام 2022 ورشح لجائزة بافتا البريطانية كأفضل فيلم بريطاني في العام.

يذكر أن آخر مشاركات كندة علوش كانت بفيلم "The Swimmers" عام 2022 ورشح لجائزة "بافتا البريطانية" كأفضل فيلم بريطاني في العام.