شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فؤاد المهندس.. أستاذ الكوميديا وصاحب مدرسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع ذكرى رحيل الفنان فؤاد المهندس، الذى يعد صاحب مدرسة خاصة فى التمثيل والأداء الكوميدى، إذ رحل عن عالمنا فى عام 2006 مخلفاً حالة كبيرة من الحزن وإرثا فنيا كبيرا ما بين الدراما والسينما إلى المسرح الذى كان أحد أهم أساتذته على مر التاريخ.

وقد اشتهر فؤاد المهندس بأدائه المميز فى أفلامه ومسرحياته وأيضا فى الأعمال التليفزيونية التى قدمها وهو من مواليد 6 سبتمبر 1924 فى حى العباسية، وله 3 أشقاء هما صفية ودرية وسامى.

قدم فؤاد المهندس خلال مسيرته الفنية أكثر من 150 عملا فنيا ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، ومن أبرز أفلامه "أنا وهو وهي"، "اعترافات زوج"، "جناب السفير"، "معبودة الجماهير"، "أخطر رجل في العالم"، "مطاردة غرامية"، "شنبو في المصيدة"، "اشجع رجل في العالم"، "أرض النفاق" وغيرها من الأفلام".

وبجانب ذلك تألق بصورة كبيرة في التليفزيون من خلال سلسلة فوازير حملت اسمه، منها "عمو فؤاد رئيس تحرير"، "عمو فؤاد ويا الأعداد"، "عمو فؤاد ضرب التليفون"، "عمو فؤاد وكنوز الأرض"، وكان آخرها عام 1998 بعنوان "عمو فؤاد رجل أعمال"، مما يدلل على القيمة الفنية الكبيرة للفنان الراحل حتى صار اسمه علامة على أعماله.

ومن أبرز أعمال فؤاد المهندس في مشواره الفني، برنامج إذاعي بعنوان "كلمتين وبس"، إذ اعتاد الجمهور على مدار نحو 30 عاما سماع صوته في الثامنة إلا خمس دقائق صباح كل يوم، قبل أن يقول المذيع" إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم..." ليأتي صوت فؤاد المهندس قائلا" كلمتين وبس"، والذي عالج فيه أو تناول بالرصد مشكلة أو ظاهرة أو سلوك اجتماعي خاطيء يعاني منه المجتمع المصري.