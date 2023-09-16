شكرا لقرائتكم خبر عن تقشف مهرجان الإسكندرية بسبب الظروف العالمية وتأثيرها على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكتب أباظة علي حسابه عبر الفيس بوك: "للأسف الشديد بعد هذه السنوات أجد نفسي مضطرا إلي الحديث عن ضعف ميزانية المهرجان، وتأثير ذلك علي قدرتنا علي دعوة كل من نرغب في دعوته، وكل من يرغب في الحضور ".

وأضاف: "اضطررنا إلي تخفيض عدد الضيوف وتخفيض حجوزات الفنادق الي 100غرفة بدلا من 270 غرفة العام الماضي، والحرج فقط هو ما يدفعني إلي كتابة هذا البوست، فلا أملك أن أدعو من أرجو دعوتهم، ولا أملك أن أدعو من يرغب في الحضور، فكلاهما وجوده إضافة وفخر وشرف كبير".

واكمل أباظة: "الواجب يحتم علينا التقشف المبالغ فيه حتي تمر السفينة في هذا الخضم الصعب.. أرجو المعذرة وأن تسامحونا، علي ضعف إمكاناتنا وان كانت أحلامنا تطول السحاب وقدرتنا تعجز عن تلبية طلباتنا ورغباتكم دمتم سندا لمهرجان يقترب بسرعة من عامه الخمسين رغم كل التحديات وتقبلوا محبتي وتقديري للجميع".