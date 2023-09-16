شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيي يتعاون مع عمرو دياب وماجد المهندس وحماقى فى أعمال جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن محمد يحيي خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 أنه يتعاون خلال الفترة المقبلة مع كبار النجوم في أغانيهم منهم الهضبة عمرو دياب واليسا وتامر حسنى ومحمد حماقى، بالإضافة إلى ماجد المهندس التي تربطه علاقة قوية بينهم، ومجموعة من المطربين الشباب أيضا .

وقال الملحن محمد يحيي خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 "إن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بالنجمة اللبنانية اليسا على المستوى الفني والانسانى، حيث آخر عمل جمعنا سويا أغنية "العقد" التي حققت نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، وكتبها الشاعر أيمن بهجت قمر الذى يجمع بيننا كيميا مشتركة، وشهادتى فيه مجروحة، بالإضافة إلى أن موزع الاغنية الموسيقى جلال الحمداوى وخلال الفترة المقبلة نتعاون في اكثر من اغنية" .

وأعرب مؤخرا الملحن محمد يحيى عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "مونامور" التى طرحتها النجمة لطيفة مؤخرا، وحققت نجاحات كبيرة.