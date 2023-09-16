محمد فراج يردّ على شائعة انفصاله عن بسنت شوقي بعد ظهورهما معاً

خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر قناة "نجوم إف إم"، هاجم الفنان محمد فراج الذين يروّجون دائماً لانفصاله عن زوجته بسنت شوقي، مبدياً استياءه من الاستمرار في إطلاق شائعات الانفصال على الفنانين، خاصة إذا كانوا يعيشون حالة من النجاح الفني والتقدّم.

وقال فراج: "مفيش حد سابوه إلا واتكلموا عنه، خصوصاً لو ناجح وعايش حياة كويسة وبيتقدم".

وأضاف: "لو تلاحظي دايماً السوشيال ميديا عندنا 90 في المية منها أو أكثر يركز على أخبار غير صحيحة، وأشياء ما ينفعش نتكلم عنها، والنماذج الناجحة نهملها، ودي حاجة محبطة جداً... أنا مش هسيب شغلي وحياتي وأسرتي اللي عايز أبنيها بشكل ما وأقعد أركز في الحاجات دي، اللي يتكلم يتكلم والقافلة تسير".

وكان آخر ظهور لمحمد فراج وبسنت شوقي في العرض الخاص لأحدث أفلامه "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"، الذي أُُقيم في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي.

والفيلم هو بطولة: محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف...، ومن إخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر ويحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيدّعي فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين.

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