الجمهور الهندي يخرج عن السيطرة أثناء عرض فيلم شاروخان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بإحدى دور العرض السينمائي في الهند أثناء عرض أحدث أفلام نجم بوليوود شاروخان بعنوان "Jawan".

وأوضح مقطع الفيديو المئات من الجمهور الهندي وهو يتراقص، ولاقى المقطع رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار وفقًا لموقع "Variety" متفوقًا على فيلم الأكشن "Pathaan" وهو من بطولة "شاروخان" أيضًا وعرض مطلع العام الجاري وحقق في افتتاحية عرضه 12.7 مليون دولار وظل متربعًا على عرش أكبر افتتاحية في الهند خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة حول شخص يقوم بتصحيح الأوضاع في مجتمعه، وكان آخر أعمال "شاروخان" السينمائية بفيلم "Pathaan" وعرض مطلع العام الجاري.

ويشارك "شاروخان" بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا والدراما "Dunki" والمقرر عرضه بشهر ديسمبر المقبل، إلى جانب مشروع سينمائي سيجمعه بابنته سوهانا خان ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ميعاد عرضه رسمياً.

يذكر أن شاروخان إلى جانب كونه ممثل يشارك أيضاً بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال أبرزها فيلمه مع ابنته سوهانا، ومسلسل "Stardom" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.