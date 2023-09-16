هيفاء وهبي تنشر عدد من الإطلالات الجريئة عبر انستجرام



محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدد من الصور لجلسات تصوير مختلفة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

وظهرت "هيفاء" بالجلسة وهي ترتدي عدد من الإطلالات المختلفة إلى جانب صور بجانب سيارتها الفارهة ولاقت إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية بفيلم "رمسيس باريس" والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هيفاء وهبي، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "ما بضعفش" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، الحان سامر أبو طالب، توزيع سليمان دميان.