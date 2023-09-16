ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بإطلالة مدهشة خلال الحفلة التي نظمها دار الأزياء dior بلوك كالأميرات.

وإرتدت ياسمين ترتدي توب باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة ومزين بالأزرار مع حزام في الوسط بالغضافة إلى تنورة متوسطة الطول باللون الأبيض وفيها طبقة من الشيفون الأبيض الشفاف، وتركت ياسمين شعرها منسدلاص على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وبحسب موقع البيع، فسعر الإطلالة مرتفع للغاية، حيث يصل سعر التوب إلى الـ 6700 دولار، بينما يصل سعر التنورة إلى الـ 5500 دولار.

أما بالنسبة للحزام فسعره 990 دولار، والحذاء 900 دولار، كما أنها نسقت معه حقيبة يد باللون الزهري، ويصل سعرها إلى الـ 4714 دولار أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر فستان ياسمين صبري حديث الجمهور بسبب أناقته البالغة.. وسعر الإطلالة عالٍ جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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