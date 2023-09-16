ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل المصري أحمد خالد الجمهور، بعد كشفه عن تفاصيل جديدة بعلاقته بـ ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

وأكد أحمد خالد أنه يحب ندى منذ 10 سنوات أي قبل حتى إرتباطها بأحمد الفيشاوي، حيث أنهما كانا يقيمان في المدينة نفسها، وكانا جارين في الحي نفسه، قبل سفره إلى سويسرا، ما إضطره للإبتعاد عنها لفترة طويلة.

وعن علاقته بندى، قال: "الإخلاص والحب هو أكثر ما يميز علاقتي معها، أهم حاجة عند ندى أني أروح البيت بدري، وهي فهماني وعارفة كل تفاصيل حياتي.. ولا يوجد شيء يؤثر على علاقتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر زوج طليقة أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: "أحبها منذ 10 سنوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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