ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور : أرضعت أخي رضاعة طبيعية بطلب من والدتي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة جوليا هارت، نجمة مسلسل My Unorthodox Life أنها أرضعت شقيقها رضاعة طبيعية بعدما طلب منها ذلك والدتها. وأشارت جوليا أن هناك فارقًا كبيرًا في السن بينها وبين أقرب إخوتها حيث يصل إلى 10 سنوات وعنما حدث موضوع الرضاعة كانت قد أنجبت ابنتها باتشيفا، البالغة من العمر الآن 30 عامًا، فطلبت والدتها منها أن تقوم بإرضاع شقيقها الأصغر شلومو، الذي يبلغ من من العمر الآن 29 عامًا، والذي يصغرها بـ 23 عامًا : "قالت والدتي أوه، أنت ترضعين ابنتك بالفعل، خذي هذا أيضًا."

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