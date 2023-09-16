سنوب دوغ: "لدي فوبيا من الأحصنة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي سنوب دوغ عن مخاوفه في تصريح جديد له، كاشفا ان لديه فوبيا من الأحصنة، وقد شكّل حديثه ضجة بين المتابعين، في حين ان سنوب دوغ لم يكشف عن نيته بالتخلص من هذه الفوبيا.



سنوب دوغ الاسم الحقيقي هو كالفن كوردوزار Calvin Cordozar ، ولد في الـ20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1971 بمدينة لونغ بيتش Long beach في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية.

إشتهر سنوب دوغ بغناء الهيب هوب والراب و التمثيل، وتكمن شهرته بفضل المنتج ومغني الراب dr.dre، الذي لازمه في أغلب ألبوماتهما الناجحة، حيث يشتركان بها سوياً.