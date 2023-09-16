بسبب “أولاد حريم كريم”.. أزمة مصطفى قمر مع طارق الشناوي تصل إلى القضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصاعدت الأزمة بين الفنان المصري مصطفى قمر، والناقد طارق الشناوي، حيث أعلن الشناوي عن مقاضاته لمصطفى قمر بتهمة السب والقذف، بعد أن هاجمه قمر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بسبب انتقاد الشناوي لفيلمه «أولاد حريم كريم».

وقال مصطفى قمر: هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش. طيب إنت اللي جيبته لنفسك. عموما ياللي اسمك طارق إنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون أنك ماشفتش الفيلم، وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي، اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني (فكرني كدة شغلتك إيه؟! هي من أريع حروف بيتهيألي»!

وقال طارق الشناوي في تصريحات إعلامة «مصطفي قمر لازم يتعاقب قانونيا على حالة الانفلات اللي هو فيها، ومهما كانت حالة الهزيمة اللي هو فيها، ليس له الحق إنه يهاجمني.»

وكان مصطفى قمر قد اتهم طارق الشناوي بعدم مشاهدة الفيلم، قبل الحكم عليه، ورد الشناوي: «إزاي تحكم إن حد مشافش الفيلم؟ ده من ضمن الأسلحة الفاسدة. إنت شفتني وأنا بشوف أو مشفتوش؟ لو قلت رأي إيجابي كان هيقول إنني شفت الفيلم». وردًا على اتهام مصطفى قمر بمقابلتهما في الماضي، التي تسببت في عداء بينهما، قال طارق الشناوي: «لم ألتق بمصطفى على الإطلاق وهذا إدعاء، ليوحي أن رأيي هو تصفية حسابات.

وعليه يثبت إن إحنا اتقابلنا وكان هناك خلاف».

وأضاف طارق الشناوي: «هو بيشتم والتعبيرات دي تدينه أمام القانون والرأي العام، وأنا مش هتنازل عن حقي حتى لو اعتذر. ده سب وقذف علني يؤدي إلى السجن».

فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة «مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.